Вучич: "Балканский поток" имеет существенное значение для развития Балкан

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") имеет существенное значение для развития Балканского региона. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым.

"Президент Вучич подчеркнул, что проект газопровода "Балканский поток" существенно важен для сотрудничества и развития региона", - говорится в сообщении.

Президент также отметил, что начало строительства газового интерконнектора между Сербией и Болгарией "обеспечит надежное снабжение газом и диверсификацию источников снабжения". "Собеседники констатировали, что завершение строительства интерконнектора между Сербией, Болгарией и Грецией внесет вклад в увеличение стабильности и энергетической безопасности региона", - говорится в заявлении пресс-службы сербского лидера по результатам встречи.

В свою очередь Кирил Петков выдвинул предложение развивать сотрудничество двух стран в сфере IT и создать единый региональный центр информационных технологий. "Наши рынки маленькие, поэтому мы должны совместно работать над выходом на третьи рынки, а также подумать о создании нового балканского центра информационных технологий", - заявил Петков.

1 февраля состоялась церемония начала строительства газового интерконнектора между Болгарией и Сербией. Как заявила на церемонии премьер Ана Брнабич, он позволит Сербии "принимать сжиженный газ из Греции, газ из Азербайджана и из любых других источников". Ожидается, что газовый интерконнектор между Болгарией и Сербией будет готов к октябрю 2023 года. Общая стоимость проекта составляет €85,5 млн, из которых 25 млн - кредит Европейского инвестиционного банка, 49,6 млн - безвозвратная помощь фондов ЕС, а €10,3 млн выделено из бюджета Сербии и €600 тыс. компанией "Сербиягаз", мощность интерконнектора составит 1,8 млрд куб. метров в год.

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Длина участка, пролегающего по территории Сербии, составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. метров в год.