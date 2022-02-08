Эксперт: поправки в закон об ОЭЗ во многом упростят работу инвесторов в регионах

ВЛАДИМИР, 8 февраля. /ТАСС/. Поправки в закон, меняющие механизмы создания и схемы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ), во многом упростят работу инвесторов и станут шагом навстречу резидентам ОЭЗ. Такое мнение выразил во вторник ТАСС заместитель гендиректора по взаимодействию с резидентами управляющей компании ОЭЗ "Доброград-1" (Владимирская область) Алексей Истомин.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, меняющий механизмы создания и схемы управления особыми экономическими зонами, а также упрощающий порядок получения статуса резидента ОЭЗ.

"Мы приветствуем нововведения, предусматривающие оптимизацию, упрощение, сокращение сроков ряда процедур. Безусловно, актуальным и важным считаем замену бизнес-плана на паспорт проекта. Полемика, споры, различия в подходах разработки и оценки бизнес-планов порой вызывают необоснованные инвестиционные обременения инвестора, потерю времени. Вместе с тем требует осмысления новшество, согласно которому заявка инвестора будет рассматриваться без участия экспертного совета, а отсутствие наблюдательного совета ставит вопросы по разработке перспективного плана развития ОЭЗ. Как это отразится на качестве администрирования, покажет практика", - сказал он.

По словам Истомина, предложения об объединении промышленно-производственных и технико-внедренческих типов в промышленно-технологические ОЭЗ отвечают запросам целого ряда технологичных инвесторов, так как зачастую компании, занимающиеся разработками, хотели бы получить возможность самостоятельно наладить производство новой продукции на той же площадке, где ведется проектирование.

Первая во Владимирской области особая экономическая зона "Доброград-1" создана в Ковровском районе в октябре 2020 года, она занимает площадь 211 га, рядом проходят федеральные трассы М-7 "Волга" и М-12 "Москва - Казань". Ранее власти региона сообщали, что намерены до 2032 года привлечь в ОЭЗ более 17 млрд руб. инвестиций, что позволит открыть около 10 тыс. рабочих мест.

По данным Минэкономразвития РФ, в России функционируют 42 ОЭЗ (23 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые), в которых зарегистрировано 929 резидентов, в том числе более 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. Общий объем заявленных инвестиций составляет более 1,43 трлн рублей, вложенных инвестиций - более 632,3 млрд рублей, создано более 48 тыс. рабочих мест, уплачено порядка 229,7 млрд рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и страховых взносов.