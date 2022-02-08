Эдельгериев призвал принять нормативную базу по выбросам парниковых газов в 2022 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правила и нормы для исполнения закона об ограничении выбросов парниковых газов необходимо принять в 2022 году, чтобы бизнес мог запускать климатические проекты. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев на заседании совета по науке и образованию при президенте РФ.

"Хочу обратить внимание на закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". В этом году мы должны принять нормативные акты во исполнение этого закона. Нормативная база очень важна. Если мы будем опаздывать с принятием нормативной базы, то, безусловно, мы не сможем осуществлять климатические проекты, не сможем преподнести нашу деятельность международному сообществу как правильную для снижения выбросов и достижения углеродной нейтральности. В нормативной базе должны быть прописаны наши действия, и мы, безусловно, ждем этих решений. Срок стоит на первое полугодие. Принятие нормативной базы развязывает руки нашему бизнесу для исполнения климатических проектов", - сказал Эдельгериев.

По его словам, для учета парниковых газов и климатических проектов пять верификаторов получили российскую аккредитацию, теперь нужно, чтобы они получили международную аккредитацию. После международного признания проекты, в частности в лесопользовании, смогут выйти на международные углеродные рынки.

"Мы очень острую ведем, так скажем, борьбу с международным сообществом в плане доказывания правильности тех или иных методик, подходов на всем климатическом треке. <…> Нам нужно осуществлять климатические проекты, отдать их на международный суд, чтобы добиться признания результатов этих проектов. Тогда мы сможем действительно без каких-то проблем, без потрясений в экономике прийти к углеродной нейтральности и сможем доказать свою правоту", - заключил спецпредставитель.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ планирует к 2060 году достичь углеродной нейтральности. Он назвал эту цель абсолютно реалистичной и предоставляющей новые возможности для бизнеса.