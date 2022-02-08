"Молдовагаз" попросила потребителей рассчитаться за газ, чтобы избежать его отключения

КИШИНЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" попросила небытовых потребителей своевременно оплатить счета за газ, чтобы избежать возможного прекращения его поставок в феврале.

"В целях обеспечения выполнения со стороны АО "Молдовагаз" договорных обязательств по оплате, принятых перед ПАО "Газпром", и во избежание прекращения поставок природного газа, просим небытовых потребителей в оптимальные сроки произвести оплату объема потребленного природного газа", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте предприятия.

В январе "Молдовагаз" погасила текущую задолженность перед "Газпромом" после предупреждения о возможном прекращении поставок газа, прибегнув к помощи правительства республики, которое ввело режим ЧП в энергетике сроком на 60 дней.

Условия контракта

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика также просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства также выделило правительство республики.

Как объяснил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена примерно на уровне $430. Это стало одной из причин возникновения долга республики, погашение которого также стало одним из условий продления контракта.

По данным официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, этот долг составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн. Молдавия предложила провести аудит этого долга до мая. Также парламент Молдавии распорядился провести проверки и на "Молдовагазе". Аудит коснется как дочерних компаний предприятия, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будут задействованы Счетная палата и зарубежные аудиторы. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

Предприятие "Молдовагаз" было создано в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".