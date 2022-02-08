"ПК Транспортные системы" поставит в Петербург 57 новых трамваев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "ПК Транспортные системы" займется поставкой 57 новых низкопольных трамваев для Петербурга, она стала единственным участником торгов и победителем аукциона. Протокол о подведении итогов был опубликован на сайте госзакупок во вторник.

"Победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) электронного аукциона по закупке "Поставка трамвайных вагонов двух- и трехсекционных со 100% низким уровнем пола" признается общество с ограниченной ответственностью "ПК Транспортные системы", - говорится в документации, размещенной на сайте.

Аукцион был объявлен 20 января, победитель должен будет поставить 54 двухсекционных вагона и три трехсекционных. В протоколе также указано, что определение поставщика завершено 8 февраля, торги признаны несостоявшимися, поскольку по окончании срока подана только одна заявка на участие в закупке и она соответствует требованиям. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере более 6,9 млрд рублей.

В описании объекта закупки указано, что каждый трамвай перед процедурой приемки должен пройти обкатку не менее 50 км. Обшивка салона должна быть из антивандальных материалов, а вагон должен быть оборудован системой кондиционирования воздуха. Для "Горэлектротранса" это крупнейшая закупка трамваев за последние несколько лет.