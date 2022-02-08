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Россияне открыли более 12 млн криптовалютных кошельков

По экспертным данным, РФ занимает 3-е место в мире по объему мировых майнинговых мощностей, отмечается в Концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянами, по экспертным оценкам, открыто более 12 млн криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 2 трлн рублей, говорится в Концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют, опубликованной на сайте правительства.

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"За последние годы наблюдается существенный рост объемов денежных средств граждан Российской Федерации, вкладываемых в криптовалюты. По экспертным оценкам, гражданами Российской Федерации открыто более 12 млн криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 2 трлн рублей. Кроме того, по экспертным данным, Российская Федерация занимает 3-е место в мире по объему мировых майнинговых мощностей", - говорится в документе.

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