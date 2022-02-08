В Подмосковье в феврале начнут возводить крупнейший в стране завод по переработке пластика

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Строительство крупнейшего в России завода по переработке полимеров мощностью 60 тыс. тонн в год начнется в середине февраля в Егорьевском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании "Эколайн".

"В середине февраля совместное предприятие "Эколайн-Вторпласт" приступит к строительству завода по переработке полимеров мощностью 60 тыс. тонн вблизи комплекса переработки отходов "Восток". Завод войдет в состав экотехнопарка группы "Эколайн". Прием персонала на предприятие начнется летом, ввод завода планируется в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

Завод станет первым в стране предприятием полного цикла по утилизации пластика. Он состоит из четырех перерабатывающих линий: бутылочного ПЭТ для производства новых бутылок и другого пищевого пластика, твердых пластиков ПНД (02) и ПП (05), пленочных пластиков и пакетов ПВД (04) и смеси пленок и пакетов. Из чистых фракций пластика на выходе будет гранула для производства новой пластиковой упаковки, а из смеси пленок ПВД (04) и ПНД (02) получатся гранулы для производства строительных материалов и крупных литьевых изделий, мусорных пакетов. Также в составе предприятия завод по производству пластиковых мусорных баков с добавлением вторичной гранулы мощностью 120 тыс. штук в год.

"Технологическая концепция нового производства - максимальное сохранение первичных свойств переработанных материалов. Из продукта можно будет изготовить те же изделия, что были до переработки - без добавления первичных ресурсов, по принципу полноценного цикла. Сырье на "Эколайн-Вторпласт" будет поступать прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов Восток. В дальнейшем в составе экотехнопарка появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции", - рассказали в "Эколайне".

Как отметили в компании, текущая доля переработки бытовых отходов в стране составляет 6-8%. Особую озабоченность вызывают объемы неперерабатываемого пластика, который в силу сложности извлечения из общего потока, необходимости разделения разнородной упаковки, неразвитости переработки - пока не полностью можно использовать как вторсырье. По мнению генерального директора предприятия "Эколайн-Вторпласт" Александра Свидовского, для выполнения задачи нацпроекта "Экология" по сокращению объема захоронения отходов до 50% к 2030 году в московском регионе в ближайшие годы необходимо будет построить не менее пяти аналогичных производств.

Инвестиции в проект составят 7,2 млрд рублей, налоговые отчисления комплекса по утилизации пластика за первые 10 лет эксплуатации ожидаются в размере 3,5 млрд рублей, появится 212 новых рабочих мест для жителей региона. В декабре 2021 года зеленые облигации компании "Эколайн-Вторпласт" объемом 2 млрд рублей выкупил Российский экологический оператор.

О мусорной реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.