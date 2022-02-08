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В Дагестане планируют направить около 500 млн рублей на развитие птицеводства до 2025 года

В этом году 25 млн рублей направят на поддержку предприятий республики и на расширение их производства

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют в корне изменить ситуацию в птицеводстве в регионе и нарастить производство яиц. На эти цели до 2025 года планируют направить около 500 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Мы будем в корне менять ситуацию в птицеводстве - наращивать производство товарного яйца и продолжать выращивать бройлеров. Планируем до 2025 года заложить на развитие отрасли в целом около 500 млн рублей по разным направлениям, среди которых приобретение племенного яйца и переработка. В 2022 году предусмотрено 25 млн рублей, которые пойдут на поддержку предприятий, на расширение их производства", - цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттала Батталова.

Руководитель министерства отметил, что поддержка, в частности, будет оказана крупнейшему предприятию региона "Батыр Бройлер" из Хасавюртовского района Дагестана, который планирует расширить производство яиц и обеспечивать продуктом не только Дагестан, но и другие регионы страны.

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