РБК: Mastercard снизит комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard намерена с 23 апреля 2022 снизить комиссии за денежные переводы с карты на карту между физическими лицами, которые будут зависеть от подключения банков к ее платформе Mastercard Transfer Hub. Сервис позволяет переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в социальных сетях, сообщает РБК .

Как указано в материале издания, Mastercard установила нулевые комиссии для банков за подключение и использование платформы платежной системы, а также ввела комиссии за переводы, которые банк получателя денег должен будет платить банку отправителя. При этом если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод. В случае если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%. При условии если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%.

По данным источников издания, платежная система пошла на такой шаг, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей (СБП).

"Держатели карт могут самостоятельно зарегистрироваться в системе, но Mastercard рассчитывает, что банки будут включать этот пункт в договор при выпуске новых карт и автоматически присоединять всех клиентов к Mastercard Transfer Hub", - сообщил источник РБК.