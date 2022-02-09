NHK: Япония готова поставить газ в Европу при обострении ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

На данный момент японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть предназначенного для нее по контракту СПГ из третьей страны.

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил на прошлой неделе, что участие Японии в решении проблемы поставок газа в ЕС не должно оказывать негативное влияние на условия жизни населения. В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что запасы СПГ у энергетических компаний страны рассчитаны всего на две-три недели потребления.

Ранее агентства Блумберг сообщало, что представители США и ЕС обратились к ряду государств Азии, в частности к Японии, Южной Корее и Индии, с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Как полагают японские СМИ, речь идет о том, чтобы перенаправить в ЕС часть СПГ, который эти страны получают по долговременным контрактам. Япония - крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа, однако его экспортом она не занимается.