Пассажиропоток в аэропорту Челябинска по итогам 2021 года вырос на 57%

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Челябинска по итогам 2021 года обслужил 1 827 951 пассажира. Это на 57% больше, чем было по итогам 2020 года, сообщили ТАСС в среду в руководстве аэропорта.

"По итогам 2021 года в аэропорту им. И. В. Курчатова достигнут новый рекорд по пассажиропотоку. За прошлый год был обслужен 1 827 951 пассажир. Это на 6% больше, чем в допандемийном 2019 году, и на 57% больше, чем в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что наиболее популярными у пассажиров внутренних авиалиний в 2021 году направлениями были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Новосибирск и Краснодар.

"Аэропорт продолжает работу по развитию межрегиональной сети полетов и привлечению новых перевозчиков. По плану пассажиропоток в 2022 году превысит 2 млн пассажиров. Рост к 2021 году ожидается на уровне 9% за счет восстановления международных перевозок до докризисных значений и увеличения объемов перевозок субсидируемых рейсов", - сказал собеседник.

Международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию.