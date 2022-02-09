En+ Group в 2021 году увеличила выработку электроэнергии на 10%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Производство электроэнергии En+ Group по итогам 2021 года выросло в годовом выражении на 10%, до 90,4 млрд кВт·ч, говорится в сообщении компании.

При этом в четвертом квартале выработка увеличилась на 5,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 24,7 млрд кВт·ч.

В то же время производство на гидроэлектростанциях группы за год выросло на 12,1%, до 77,7 млрд кВт·ч, а в четвертом квартале - на 4,1%, до 20,3 млрд кВт·ч.

"С точки зрения операционной деятельности 2021 год был для En+ Group успешным. Мы видели рост спроса на нашу продукцию как в энергетическом, так и в металлургическом сегментах, и это закономерно отражалось и на ценовых показателях", - отметил генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин.

Отпуск тепловой энергии по итогам года достиг 28,5 млн Гкал, что на 5,9% превышает показатель за 2020 год.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.