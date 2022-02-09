Треть опрошенных жителей Петербурга хотят получать зарплату в размере 60-100 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Заработную плату в размере 60-100 тыс. рублей в месяц хотели бы получать 29% жителей Петербурга. Такой прогноз содержится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter, распространенном в среду.

"Далеко не всех соискателей-петербуржцев устраивают зарплатные предложения работодателей. Сейчас на 57-59 тыс. рублей средней предлагаемой зарплаты в Петербурге согласны около 26% соискателей. Ждут зарплату от 60 до 100 тыс. рублей 29% местных жителей, еще 10% хотят на руки от 100 до 300 тыс. рублей и только 8% готовы получать от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, еще 15% согласятся на диапазон от 30 тыс. до 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно данным Петростата, за январь-сентябрь 2021 года (более свежих данных пока нет) размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в городе составил 73,48 тыс. рублей.

По данным, переданным компаниями в сервис "Банк данных зарплат" hh.ru, в 42% компаниях отсутствует формальная политика пересмотра заработных плат и такой пересмотр происходит по решению руководства. В 38% компаний планируется провести индексацию зарплат один раз в течение 2022 года. В каждой шестой (15%) компании не планируют пересматривать зарплаты сотрудников. В менее 5% компаний индексация проводится два и более раза в год.