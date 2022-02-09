В Ростовской области потребление газомоторного топлива в 2021 году выросло на 23%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Объем потребления газомоторного топлива в Ростовской области по итогам 2021 года вырос на 23%. Об этом в среду сообщили ТАСС в управлении информационной политики регионального правительства.

"В 2021 году в Ростовской области объем потребления природного газа в качестве моторного топлива вырос на 23% и составил 81,3 млн тонн", - сообщили в управлении.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, в регионе продолжается развитие рынка газомоторного топлива. "С 2018 года по 2021 год в эксплуатацию введены 30 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, из них восемь - в прошлом году. Министерство промышленности и энергетики планирует увеличить в 2022 году количество метановых заправок на 11", - добавил замгубернатора, слова которого привели в управлении информполитики.

Ранее Сорокин сообщал, что инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры Ростовской области до конца 2022 года составят более 1 млрд рублей. В рамках соглашения между правительством Ростовской области и Министерством энергетики РФ осуществляется субсидирование развития газозаправочной инфраструктуры региона.