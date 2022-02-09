Кремль считает достаточными меры, принимаемые для поддержания темпов роста экономики РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кремль считает достаточными те меры, которые реализуются в настоящее время в России для поддержания темпов экономического развития. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов, могут ли в стране принять специальные меры для предотвращения замедления темпов роста экономики с учетом напряженности в мире.

"В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, [это] и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития", - сказал представитель Кремля.