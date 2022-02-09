Сбер полностью локализовал производство умных ТВ-приставок SberBox в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Компания экосистемы Сбера SberDevices локализовала сборку умных ТВ-приставок SberBox на мощностях инновационного кластера "Технополис GS" в Калининградской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Сбера.

"Мы рады, что с этого года 100% ТВ-приставок SberBox собираются в России. Локализация производства - очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от десяти различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий "Технополиса GS", чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Помимо сборки устройств в Калининградской области, мы также локализовали производство пластиковых корпусов и упаковки - теперь эти элементы производятся на заводах в Липецке и Удмуртии", - приводятся в сообщении слова CEO SberDevices, старшего вице-президента Сбербанка по цифровым поверхностям Салют Константина Круглова.

По его словам, перенос сборки на территорию России позволит лучше контролировать качество производимых товаров, оптимизировать логистику и расходы, связанные с производством за рубежом.

Сборка устройств реализована на предприятии АО "НПО "Цифровые телевизионные системы" (входит в состав кластера). За одну смену на производстве сейчас собирается порядка 4 тыс. устройств, полный цикл сборки одного - 10 минут.

НПО "ЦТС" обладает многолетним опытом производства цифровых телевизионных приставок, которые используются в вещательных проектах различных операторов цифрового ТВ. Это единственное в России и самое масштабное в Восточной Европе производство такой продукции. За всю историю предприятие выпустило более 90 моделей цифровых эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также гибридных устройств. Аудитория телезрителей, использующих изготовленное на НПО "ЦТС" приемное оборудование, только в РФ насчитывает более 40 млн человек.

SberBox - самое массовое устройство в линейке Sber, лидер продаж в категории ТВ-приставок по итогам 2021 года (по объему продаж в штуках среди покупателей группы "М.Видео - Эльдорадо").