Минэкономразвития предложило составлять рейтинг развития МСП в регионах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России выступило с предложением о составлении рейтинга для оценки усилий субъектов РФ по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующую методику представила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в ходе селекторного совещания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с регионами.

По словам Илюшниковой, все регионы предлагается разделить на три группы по 25-30 регионов, чтобы мерить между собой сопоставимые субъекты. Факторами, влияющими на распределение по группам, станут общая численность населения в регионе, количество субъектов МСП на одну тысячу жителей, число занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, и доля населения, занятого в секторе МСП, пояснила замминистра. Внутри каждой из групп будет проводиться анализ по универсальному набору показателей.

"Внутри групп предлагаем на данном этапе такие базовые показатели, как доля вновь созданных субъектов МСП в регионе, количество субъектов МСП на 1 тысячу человек населения, количество занятых [в МСП], достижение результатов нацпроекта и кассовая дисциплина. Эти показатели могут дополняться <…>, но оговорюсь сразу, что, я думаю, это общее пожелание, чтобы этих показателей не было слишком много. Все-таки рейтинг должен показывать в целом тенденцию, динамику движения региона по работе с сектором МСП и вклад усилий, который так или иначе отражается либо в численности вновь созданных, либо в занятости", - сказала замглавы МЭР.

Илюшникова подчеркнула, что выполнение показателей рейтинга не должно "превращаться в самоцель".

Позицию замглавы МЭР РФ поддержал и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Я хочу горячо поддержать Татьяну Александровну [Илюшникову] в том, что должно быть небольшое количество показателей. Давайте мы договоримся, что их (показателей для оценки развития МСП - прим. ТАСС) не должно быть больше шести-семи", - отметил он.

Статистика роста МСП

Илюшникова также привела данные о развитии сектора МСП по итогам третьего квартала 2021 года. Так, в январе - сентябре 2021 г. общая численность занятых в МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составила 25,19 млн человек, увеличившись на 2,03 млн человек в годовом выражении. При этом основной рост дало увеличение числа самозанятых на 1,9 млн единиц в годовом выражении, до 2,97 млн единиц.

По данным МЭР, бюджет нацпроекта МСП на 2021 год составил 65,9 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансферты субъектам РФ были выделены в объеме 17,5 млрд руб., из которых по линии министерства - 12,5 млрд руб., уточнила замминистра.

Илюшникова также отметила, что бюджет нацпроекта МСП на 2022 г. составляет 65 млрд руб., из которых 14,8 млрд руб. приходятся на межбюджетные трансферты по линии МЭР, что на 18% превышает соответствующие трансферты за 2021 год.