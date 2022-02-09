РЖД модернизировали самые крупные очистные сооружения на Северной железной дороге

АРХАНГЕЛЬСК, 9 февраля. /ТАСС/. РЖД модернизировали очистные сооружения на станции "Сольвычегодск" в Архангельской области, которые являются самыми крупными на Северной железной дороге (СЖД), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе СЖД. На реализацию проекта было направлено 352 млн рублей.

"СЖД модернизировала очистные сооружения на станции "Сольвычегодск" в Архангельской области. Завершена модернизация комплекса очистных сооружений, обслуживающего объекты железной дороги, жилые дома и местные организации. Компания "Российские железные дороги" направила на реализацию проекта 352 млн рублей инвестиций. Очистные сооружения на станции "Сольвычегодск" - самые крупные на территории Северной магистрали - филиала ОАО "РЖД", - сказали в пресс-службе.

Реконструкция проводилась в несколько этапов, при этом работа очистных сооружений не прекращалась. Комплекс из двух очередей очистки работал с 1972 года, обновлялся в 1990-х годах. Мощность очистных сооружений - 7 тыс. куб. м в сутки. Переработанные стоки возвращаются в прилегающий ручей, в прошлом году их объем составил 1,2 млн тонн.

В комплекс внесены значительные конструктивные изменения. Очистные сооружения переведены на новую технологию биологической очистки активным илом с подачей воздуха для наиболее качественного результата, обновлена система доочистки. Созданы локальные очистные сооружения для вод, загрязненных нефтепродуктами, и резервуар для аварийного сброса стоков. Устаревшая первая очередь очистки законсервирована. Большинство процессов автоматизировано, ручной труд используется минимально.

Проведенная модернизация значительно улучшит экологическую обстановку в регионе. После запуска очистных сооружений, восстановления и наращивания иловой массы очищенные воды будут соответствовать нормативам для водоемов рыбохозяйственного назначения.