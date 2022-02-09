В ТПП увидели риски роста цен на турпродукты в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новый федеральный закон о туризме требует доработки, поскольку предложенная в нем система финансовых гарантий несет риск увеличения стоимости туристических продуктов, сообщил в среду ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. В то же время в Ростуризме отметили, что не видят оснований для роста цен на турпродукты в стране.

Проект федерального закона "О туризме и туристической деятельности в РФ" разработан Ростуризмом. Он призван заменить действующий закон от 1996 года № 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ".

"Законопроект увеличивает в 50 раз размер финансового обеспечения ответственности для туроператоров внутреннего и въездного туризма - с 500 тыс. рублей до 25 млн рублей. Подобные расходы туроператоров существенно повысят стоимость туристского продукта для внутреннего и въездного туризма, создадут серьезные барьеры для входа на рынок туроператоров", - отметил Катырин, давая оценку новому законопроекту.

Согласно документу, оказание экстренной помощи туристам, их эвакуация из-за рубежа производятся за счет взносов туроператоров выездного, внутреннего и въездного туризма в систему гарантирования прав туристов. "Таким образом, туристы и туроператоры в сферах внутреннего и въездного туризма будут финансировать расходы на эвакуацию туристов из-за рубежа в рамках выездного туризма. Это также может негативно отразиться на стоимости туристского продукта в России", - пояснил глава ТПП РФ.

Предложенное законопроектом ограничение предельного размера выплат туристам на возмещение реального ущерба по каждому договору комплексного туристического обслуживания, "ограничивает финансовые гарантии прав туристов" и требует проработки в части условий и размера выплат. По мнению Катырина, финансовые механизмы и средства "должны разделяться по целевому назначению в соответствии со сферами туризма". В противном случае "может возникнуть недостаточность средств на эвакуацию туристов и диспропорция в возмещении реального ущерба туристам в пользу выездного туризма, где риски возникновения неисполнения обязательств несоизмеримо выше, чем для въездного и внутреннего туризма", уточнил он.

ТПП также считает избыточным введение обязательного членства турагентов в профессиональном объединении. Такие новации "связаны со значительными расходами, которые для турагентов на данный момент невыполнимы", заключил Катырин.

Позиция Ростуризма

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма, комментируя замечания Катырина, общественное обсуждение проекта нового закона о туризме завершилось 2 февраля, получены "сотни отзывов", которые будут детально проанализированы. "Безусловно, текст еще будет дорабатываться. Но уже можно сказать, что в целом и отрасль, и экспертное сообщество позитивно восприняли законопроект. Это изменения, которые давно назрели и отвечают современным реалиям рынка", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что одна из ключевых новелл законопроекта - создание справедливой и прозрачной системы финансовых гарантий туроператоров. Действующая система была заложена много лет назад и была, в первую очередь, направлена "на вывоз туристов". Система не отвечает современным реалиям рынка, неэффективна и, что самое главное, несправедлива, полагают в Ростуризме. Она не позволяет туристам в случае банкротства туроператора получать сколько-нибудь значительную компенсацию или хотя бы существенную часть оплаченной путевки. Так, при банкротстве туроператора выплаты едва ли превышают 5% от стоимости всего тура. То есть по факту составляют порядка 3-5 тыс. рублей, напомнили в пресс-службе.

"Мы предлагаем принципиально новый подход: законодательно установить размер выплат, которые туристы будут гарантированно получать при банкротстве туроператора. Такого никогда раньше не было. Размер этих гарантированных выплат еще обсуждается, но пока мы исходим из того, что он будет составлять 40 тыс. рублей на человека. Это средняя стоимость на одного человека в пакетном туре на популярном пляжном направлении. Кроме того, можно дополнительно застраховать риски через механизм добровольного страхования туров. Что касается туров из премиального сегмента, то мы предлагаем альтернативный инструмент - эскроу-счета. Поэтому здесь речи не идет об ограничении предельного размера выплат туристам на возмещение реального ущерба", - сказали в Ростуризме.

Что касается замечания о росте финансового обеспечения для туроператоров, то "эта мера будет касаться только новых игроков рынка в первые два года их работы". "Таким образом мы повышаем порог входа на туроператорский рынок. Наличие у нового туроператора возможности застраховать свои обязательства является дополнительным индикатором его финансовой устойчивости, - подчеркнули в Ростуризме. - Для уже работающих туроператоров в плане финансовой нагрузки ничего не изменится. Наоборот, предлагается освободить их от необходимости страховать свои обязательства при условии, что они будут делать взносы в фонд коллективной ответственности".

Таким образом, в Ростуризме "не видят оснований для роста цен на турпродукты в России после запуска новой системы финансовых гарантий туроператоров".