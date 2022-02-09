Росстандарт и Минэнерго создали техкомитет для разработки системы улавливания CO2 в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Росстандарт и Министерство энергетики РФ сформировали технический комитет по стандартизации процессов улавливания, транспортировки и хранению углекислого газа на территории России. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Основной целью деятельности техкомитета станет формирование фонда документов национальной системы стандартизации в области технологий, направленных на сокращение выбросов углекислого газа. Кроме того, комитет займется вопросами нормативно-технического обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации технологических объектов для улавливания, транспортировки, хранения и переработки углерода.

Комитет будет работать на базе Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук. В состав технического комитета вошли 23 организации, обладающие компетенциями по декарбонизации, деятельность которых будет связана с реализацией проектов по улавливанию, транспортировке и захоронению CO2. Так, членами комитета стали, в том числе, компании "Интер РАО", "Новатэк", "Сибур", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", Научно-технический центр ТМК, Объединенная металлургическая компания, а также Российское энергетическое агентство при Минэнерго России.

Еще одной задачей комитета станет представление интересов России в техническом комитете по улавливанию, транспортировке и хранению углекислого газа Международной организации по стандартизации. В рамках комитета разработано 12 стандартов, его секретариат находится в ведении Канады, указывается в сообщении.

В декабре 2021 года глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявлял журналистам, что предоставление услуг по улавливанию, транспортировке и захоронению в нефтегазовый пласт углерода является отраслью, сопоставимой по масштабам с нефтяной и обладающей большим экспортным потенциалом. По его словам, "Газпром нефть" уже начала прорабатывать пилотный проект по улавливанию и захоронению углерода в Оренбургской области мощностью 1 млн тонн и планирует вложить в него 30 млрд рублей. Однако Дюков тогда отмечал, что для реализации этого проекта в России необходимо создать нормативное регулирование и разработать экономическую модель проекта.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов говорил позднее, что законопроект, разрешающий захоронение парниковых газов в недрах земли, будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. При этом с 1 января 2022 года недропользователи получили возможность оформлять лицензии на строительство хранилищ для захоронения парниковых газов.