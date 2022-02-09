ОАК рассматривает возможность строительства ангаров в Сибири и ДФО до 2028 года

ТАСС, 9 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предусматривает возможность создания в ближайшие шесть лет ангаров на Урале, в Санкт-Петербурге, а также в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщается в презентации советника генерального директора по гражданской авиации ОАК Валерия Окулова, который выступил на пленарном заседании форума NAIS 2022.

"Корпорация реализует программу развития инфраструктуры ТОиР (техническое обслуживание и ремонт - прим. ТАСС) для обеспечения наличия мощностей и ресурсов по техническому обслуживанию судов, повышения качества поддержки самолетов МС-21 и SSJ-100. В зависимости от потребностей авиакомпаний-заказчиков предусматривается строительство ангаров на Урале (2025), в Санкт-Петербурге (2026), Сибири и на Дальнем Востоке (2027-2028)", - следует из текста презентации Окулова.

По словам советника, в отрасли в целом фиксируется дефицит ангарных мощностей.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти должны работать над тем, чтобы "инфраструктурно сшивать" огромную территорию страны, так как за последние десятилетия жителям, в том числе Дальнего Востока, стало сложно и дорого добираться в европейскую часть РФ. Он отдельно обратил внимание на развитие региональной авиации и напомнил о создании единого авиаперевозчика на Дальнем Востоке. Рейсы единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены в июле 2021 года.

Форум NAIS проводится при поддержке Министерства транспорта РФ, ассоциации "Транспортная безопасность", Федерального агентства воздушного транспорта РФ, Главгосэкспертизы России, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Ежегодно NAIS демонстрирует достижения воздушного транспорта и инфраструктуры гражданской авиации. Также выставка посвящена модернизации авиаплощадок, управлению и обслуживанию техпарка, подготовке кадров для авиаотрасли.