Нерадько заявил, что финансовое состояние крупнейших авиакомпаний не вызывает беспокойства

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Финансово-экономическое состояние крупнейших российских авиакомпаний, совокупная доля которых на отечественном рынке превышает 90%, не вызывает беспокойства. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Росавиация на постоянной основе ведет мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний. <...> Среди крупнейших 25-35 авиакомпаний финансово-экономическое состояние не вызывает беспокойства", - сказал он.

Нерадько уточнил, что речь идет о регулярных авиакомпаниях. При этом, по его словам, грузовые авиакомпании в финансовом плане чувствуют себя лучше.

"Ситуация в секторе грузовых перевозок, она значительно лучше. На пандемийном фоне грузовые перевозки получили значительный импульс и финансово-экономическое состояние грузовых авиаперевозчиков существенно улучшилось в этот период", - отметил он.

"Мы не видим сейчас каких-то проблем, что кто-то находится в неудовлетворительном состоянии, которое приведет к каким-то резким банкротствам", - добавил руководитель Росавиации.