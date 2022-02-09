На форуме в Красноярске обсудят развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Стратегию развития Ангаро-Енисейского макрорегиона с учетом инициативы министра обороны РФ Сергея Шойгу по созданию в Сибири новых городов обсудят на Красноярском экономическом форуме в марте 2022 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

Форум пройдет 2-4 марта на площадках Сибирского федерального университета.

"Участники КЭФ обсудят стратегию опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона с учетом инициативы Сергей Шойгу по созданию в Сибири новых городов - научно-промышленных и экономических центров. Также в повестке займут важное место вопросы экологии - в том числе, мировой тренд по переходу на "зеленую" экономику и использование "чистой" энергетики для производств", - говорится в сообщении правительства.

Работа на Красноярском экономическом форуме будет организована с учетом антиковидных мер и рекомендаций Роспотребнадзора, отмечают в региональном правительстве. Форум пройдет в гибридном формате, с использованием онлайн-форматов.

Ранее глава Минобороны предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров. Шойгу уточнил, что речь идет о городах с населением 300-500 тыс., а лучше - до миллиона человек.

О форуме

Мероприятия КЭФ-2022 традиционно включают деловую программу, состоящую из пяти тематических направлений, а также молодежную площадку "Поколение-2030", посвященной 400-летнему юбилею Красноярска, который пройдет в 2028 году. Впервые в рамках КЭФ планируется учредить премию для ученых, внесших существенный вклад в экономическую науку. Образовательная, спортивная, культурная и гастрономические программы объединят в новый проект спутник - КЭФ-Фест.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.