Аэропорт Тобольска стал лучшим инвестпроектом года в рамках отраслевой премии

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Тобольский аэропорт Ремезов в рамках премии "Воздушные ворота России" признали лучшим инвестиционным проектом года. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Тобольска Ремезов (управляется УК "Аэропорты Регионов") признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии "Воздушные ворота России". Награды лучшим аэропортам страны были вручены на выставке и форуме гражданской авиации NAIS, которая проходит при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)", - говорится в сообщении.

"Воздушные ворота России" - главная отраслевая премия для аэропортов страны, которая вручается ежегодно, отмечая самые эффективные и стабильно развивающиеся аэропорты. В экспертный совет премии входят представители авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области.