Норвежская компания Equinor достигла предела в поставках газа в Европу

ТАСС, 9 февраля. Крупнейшая нефтегазовая компания Северной Европы норвежская Equinor (бывшая Statoil) уже ведет добычу газа в максимально возможных объемах и не сможет увеличить его поставки в Европу. Об этом в среду заявил главный исполнительный директор нефтегазового гиганта Андерс Опедаль в интервью агентству Bloomberg.

"Больше мы сделать практически ничего не можем, - отметил топ-менеджер. - Норвегия уже ведет добычу в максимально возможных объемах".

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Ряд западных СМИ сообщил, что в случае реализации данного сценария ЕС будет готов принять жесткие санкции в отношении Москвы. При этом в Брюсселе допускают, что Россия в качестве ответной меры может сократить поставки газа в ЕС, что грозит объединению наступлением энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, но подчеркнул, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее также заявила, что не ожидает трудностей с поставками газа в ЕС, поскольку "Газпром" выполняет все свои договорные обязательства. В то же время в январе был отмечен рекордный рост потоков газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы - 11,45 млрд кубометров.

Компания Equinor основана под названием Statoil в 1972 году, на сегодняшний день 67% акций концерна принадлежат норвежскому государству. В компании работают 20 тыс. сотрудников.