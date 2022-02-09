В России в 2022 году ведется работа по модернизации 42 аэропортов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Реконструкция 42 региональных аэропортов проводится в 2022 году в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры. Об этом в среду заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

"В настоящее время, в 2022 году, ведется работа по модернизации 42 аэропортов. Существует программа реконструкции и развития региональных аэропортов и маршрутов в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры", - сказал он.

Руководитель Росавиации рассказал, что в некоторых аэропортах проводится комплексная реконструкция. "42 аэропорта, <...> 46 мероприятий - чуть больше, чем 42 аэропорта, потому что в некоторых аэропортах ведется сразу реконструкция и аэровокзального комплекса, и аэродромной инфраструктуры, это взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны, оборудование", - уточнил Нерадько.

В 2021 году на две единицы был перевыполнен план по реконструкции взлетно-посадочных полос, отметил глава Росавиации. "Были также реконструированы пять единиц вспомогательной аэродромной инфраструктуры, построены новые аэровокзальные комплексы и даже два новых аэропорта", - добавил он.

По словам Нерадько, сейчас ведется активная работа по разработке авиационных маршрутов из регионов, минуя Москву. "Хочу сказать, что мы немного перевыполнили планы 2021 года. У нас был план 44% достичь уровня маршрутов, минуя Москву, мы чуть больше 46% достигли. Такая задача стоит, чтобы более 50% маршрутов были в обход Москвы, задача решается, в том числе с помощью реконструкции региональных аэропортов", - указал руководитель Росавиации. Он добавил, что работа проводится также благодаря субсидированию региональных перевозок, обеспечивающих доступность региональных маршрутов для населения.