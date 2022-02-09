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Запасы нефти в США снизились на 4,76 млн баррелей

На 4 февраля они составили 410,384 млн

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 4,756 млн баррелей и на 4 февраля составили 410,384 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

На 18:40 мск апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,15%, до $91,83 за баррель, стоимость нефти WTI росла на 1,1%, до $90,34 за баррель.

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