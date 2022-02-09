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Реальная зарплата в России в ноябре 2021 года выросла на 3,4% в годовом выражении

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в ноябре составила 55 639 рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в ноябре 2021 г. выросли на 3,4% по сравнению с ноябрем 2020 года, при этом по сравнению с октябрем они выросли на 0,7%, следует из данных Росстата.

За январь - ноябрь 2021 года реальные зарплаты выросли на 2,8% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в ноябре составила 55 639 рублей (+12,1% в годовом выражении). За январь - ноябрь номинальные зарплаты выросли на 9,5% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь - октябрь 2021 г. выросли на 2,7% в годовом выражении.

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