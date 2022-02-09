Севастополь в 2022 году дополнительно получит более 400 млн рублей на ремонт дорог

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ направит дополнительно 426 млн рублей в 2022 году на ремонт дорог в Севастополе, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев.

"Обсудили планы по модернизации дорожной сети в этом году. Правительство РФ выделило Севастополю дополнительные средства в размере 426 млн рублей. Благодаря этому в рамках нацпроекта мы сможем дополнительно отремонтировать 27 дорог. Кроме этого по ФЦП мы строим и реконструируем четыре дороги, которые сдадим в 2023 году", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что вопрос дорожного строительства в городе был одной из тем, которую он обсудил с курирующим Севастополь вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Кроме того, были подняты вопросы об итогах реализации ФЦП и планах по строительству жилья в рамках перспективных территорий развития.

"Напомню, наши результаты по ФЦП за минувший год - лучшие за период с 2015 года. Именно в 2021 году нам удалось ввести в эксплуатацию самое большое количество объектов - 19. Объем программы по Севастополю в 2021 году составил 18,8 млрд рублей; фактически мы исполнили федеральную целевую программу на 90%. Физически мы выполнили строительных работ по запланированным объектам на 96%", - добавил губернатор.