Глава Минэкономики ФРГ считает, что страна не сможет обойтись без газа в ближайшие 13 лет

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек полагает, что Германия не сможет обойтись без природного газа в течение ближайших 13 лет. Об этом он заявил в среду, выступая на конференции, организованной газетами Der Tagesspiegel, Die Zeit, Handelsblatt и Wirtschaftswoche.

"Нам нужен газ на эти [ближайшие] 13 лет", - отметил Хабек. Правительство Германии рассматривает природный газ в качестве переходной технологии на пути к более экологически безопасному производству энергии, поскольку к концу 2022 года страна постепенно откажется от атомной и угольной энергетики. После этого, по словам министра, Германия будет вынуждена импортировать водород, который должен частично заменить природный газ при производстве энергии. Вместе с тем Хабек выступил за диверсификацию поставок энергоресурсов в ФРГ.

В настоящее время, по мнению главы Минэкономики, Германия очень зависит от импорта российского газа. Подобная односторонняя зависимость, как заметил министр, не должна повториться с водородом. "Конечно, Россия была бы желанным партнером для снабжения нас водородом или возобновляемыми источниками энергии, но не единственной страной [в роли поставщика энергоресурсов]", - подчеркнул Хабек. При этом он уточнил, что в будущем водород можно будет импортировать из арабских стран, государств Северной Африки или других регионов мира.

Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря 2021 года последние три работающих в стране АЭС. ФРГ на среднесрочную перспективу потребуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна старается снизить зависимость от ископаемых видов топлива и не считает, что этот вопрос на данный момент является поводом для беспокойства.