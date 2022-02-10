Счетная палата РФ предложила построить дополнительные развязки на трассе М-12

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ указала на недостатки разработанной проектной документации по трассе "Москва - Нижний Новгород - Казань" (М-12), в том числе на нехватку транспортных развязок. Об этом говорится в отчете ведомства о проверке строительства дорог международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", распространенном пресс-службой.

"Проектная документация предусматривает транспортные развязки только по границам этапов. При этом на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения, а также на разворот развязки не планируются. При этом протяженность этапов достигает 124 км. Поэтому для обеспечения связанности территорий Владимирской, Нижегородской областей и Чувашской Республики мы предложили госкомпании "Автодор" рассмотреть вопрос о строительстве дополнительных транспортных развязок", - цитирует пресс-служба слова аудитора Валерия Богомолова.

Кроме того, Счетная палата предлагает уточнить сроки резервирования земель в зонах размещения автомобильных дорог федерального значения и установить их с момента утверждения документации по планировке территории (ДПТ). Сейчас такая норма отсутствует, что может привести к увеличению расходов федерального бюджета на строительство М-12, отмечается в отчете ведомства.

Как уточняется в документе, представители Минтранса и ГК "Автодор" имеют созвучное с СП РФ мнение. "Практически по всем этапам уже получены положительные заключения. Мы рассмотрим вопрос установки срока резервирования земель, принимая во внимание необходимость всесторонней проработки и согласования с межведомственным взаимодействием", - сказал замминистра транспорта Андрей Костюк.

О проекте

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон"). Трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В апреле президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза - с 14 до семи часов. В ходе запуска ЦКАД в июле 2021 года президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями правительства и регионов продление трассы Москва - Казань - Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200-250 млрд руб.

По словам Хуснуллина, строительство скоростной трассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург с продлением до Тюмени и Челябинска идет активно и будет завершено в 2024 г.