"Известия": Минэкономразвития планирует прогнозировать уровень бедности в России

"Сейчас изменились подходы к определению прожиточного минимума, а значит, к измерению уровня бедности. После того как мы определимся, какие показатели в наибольшей степени подходят для прогнозирования, мы, скорее всего, включим их в прогноз", - рассказала Крючкова, отвечая на вопрос о планах МЭР на постоянной основе делать прогнозы уровня бедности.

Она также уточнила, что, помимо условного проведения черты уровня бедности, необходимо учитывать и другие факторы, определяющие социальную политику. Например, то как распределены доходы, какие категории граждан оказались по ту или иную сторону черты.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что прогноз на текущий год предполагает рост российской экономики на 3%. Прогноз будет уточнен в апреле.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития РФ ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%. При этом газета "Ведомости" писала 8 февраля со ссылкой на федерального чиновника, что МЭР изменило прогноз по темпам инфляции в 2022 году, повысив его с 4% до 5,9%. По информации источника издания, близкого к кабмину, несмотря на то, что новый прогноз уже сформирован, его параметры гибкие, они во многом зависят от конъюнктуры.