Срок потребительских кредитов могут ограничить пятью годами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Срок выдачи необеспеченного потребительского кредита ограничат пятью годами, банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без покупки дополнительных услуг. Такой законопроект планируется принять в весеннюю сессию парламента. Об этом рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, один из авторов документа.

По данным газеты, Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект в конце декабря. Согласно материалам думского комитета, с которыми ознакомились "Известия", Дума планирует рассмотреть документ в первом чтении в марте. Аксаков подтвердил газете указанный срок.

Он рассказал, что проект закона согласован со всеми профильными ведомствами и должен быть принят до конца весенней сессии Госдумы во всех трех чтениях, то есть в первом полугодии. Законопроект может вступить в силу к концу 2022 года, учитывая, что документ предусматривает отсрочку на шесть месяцев для адаптации банков к новым требованиям.

Отмечается, что изменения будут связаны с ограничением максимального срока заключения необеспеченного потребительского кредита пятью годами "в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки"; с включением в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц. Также планируется проводить дополнительное информирование клиента об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика, продлить для заемщика срок, когда он может отказаться от допуслуг при заключении кредитного договора и вернуть деньги - до даты первого платежа плюс пять дней вместо 14 дней со дня согласия.

Кроме этого, банки должны будут предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без приобретения допуслуг, при пересмотре договора информировать заемщика об изменении полной стоимости кредита. Изменят также правила рекламы потребительских займов - она не должна содержать указание на их стоимость в процентах годовых, кроме информации о полной стоимости кредита.

По мнению авторов законопроекта, принятие документа повысит уровень защиты прав граждан при потребительском кредитовании и информированности о реальных расходах по финпродуктам. В Минфине сообщили "Известиям", что министерство "в целом поддерживает" законопроект и готовит на него отзыв. В ЦБ также концептуально одобрили инициативу парламентариев. Однако в ЦБ уточнили, что ко второму чтению нужно доработать несколько норм, в том числе связанных с включением некоторых дополнительных услуг в расчет полной стоимости кредита, а также применением "периода охлаждения".