АСИ будет работать как один из основных операторов проектов социального воздействия в РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с ВЭБ.РФ начинает работу в качестве одного из основных операторов проектов социального воздействия в России. Об этом сообщила в четверг глава агентства Светлана Чупшева.

"Хотела бы акцентировать внимание на том, что в проектах, направленных на развитие социальных инноваций, рассчитываем на приход частного капитала, в том числе иностранного, в социальный сектор. АСИ вместе с ВЭБ.РФ начинает работу в качестве одного из основных операторов проектов социального воздействия в России. Такие проекты направлены на достижение социально значимых эффектов с привлечением средств частных инвесторов и уже активно реализуются в некоторых зарубежных государствах", - сказала она на деловом завтраке, посвященном обсуждению стратегии развития агентства до 2024 года.

Чупшева напомнила, что для повышения качества услуг и сервисов в социальной сфере АСИ реализует Национальную социальную инициативу, пользуясь рядом инструментов. В частности, это изучение конкретных жизненных ситуаций, с которыми сталкивается каждый гражданин нашей страны, упрощение и ускорение его пользовательского пути при обращении к государству. Также это рейтинг качества жизни, который позволяет видеть лучшие практики в регионах, влияющие на качество жизни человека и внедрять эти практики повсеместно. Кроме того, так называемые "регуляторные песочницы", экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий и цифровых решений в медицине и сфере социальной защиты, пояснила глава АСИ.

К реализации НСИ сейчас подключен 51 регион Российской Федерации, до конца года планируется охватит все 85 субъектов страны, добавила она.