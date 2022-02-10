Минфин предварительно оценил профицит бюджета в январе в 125 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе 2022 года, по предварительной оценке, составил около 124,99 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

По итогам января - декабря 2021 года профицит бюджета составил 514,76 млрд рублей.

Доходы бюджета составили 2,1 трлн рублей, или 8,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Расходы бюджета за аналогичный период составили почти 1,96 трлн рублей, или 8,3% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом, и 8,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - около 1,5 трлн рублей (или 8,7% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба направила около 549,6 млрд рублей (8,8%), другие федеральные органы - 82,3 млрд рублей (4,1%).