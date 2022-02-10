МОСКВА, 10 февраля./ТАСС/. Специалисты нидерландского производителя устройств GPS-навигации компании TomTom составили рейтинг транспортной загруженности городов. В нем Моска улучшила свои позиции за 2021 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира за 2021 год. Его составляет нидерландский производитель устройств GPS-навигации компания TomTom. Первое место в рейтинге занял Стамбул. Как и в прошлые годы, рейтинг оценивает Москву и Московскую область вместе как Московский регион", - говорится в сообщении.

В верхней части списка расположились города, в которых ограничения, связанные с пандемией COVID-19, уже практически сняты, а активность восстановлена. Города, которые расположились в рейтинге ниже, почти все до сих пор имеют те или иные ограничения на передвижения по городу.

"Индекс загруженности дорог Москвы оценили в 61%. Это означает, что в среднем время в пути составило на 61% больше, чем в базовых условиях, без перегруженности. Как уточняют в компании TomTom, на практике это всего плюс пять минут к ежедневной поездке. При этом в Москве и Московской области в 2021 году деловая активность была выше, чем во многих городах мира", - говорится в сообщении.

Аномально свободными столичные дороги были всего семь дней в году. Притом что в Москве не было жесткого локдауна в этом году, жители города ездили на работу и по делам, транспорт работал в привычном режиме. Похожие показатели зафиксированы у Лондона (пять дней), а в Сан-Франциско нетипично низкая загруженность дорог фиксировалась 23 дня, в Тель-Авиве - 37 дней.

"Москве удалось добиться такого результата за счет ряда мер. В городе ввели ограничения для грузовиков и оптимизировали скорость движения автомобилей (увеличили на магистралях и уменьшили в центре), установили умные светофоры, организовали новые полосы движения за счет переразметки, построили дороги", - говорится в сообщении.