Власти определят плату за техприсоеднинение к электросетям после общественной дискуссии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство установит размер платы за техническое присоединение к электросетям отдельным постановлением, проект которого еще должен будет пройти этап общественного обсуждения. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, комментируя обсуждение этой темы на одном из комитетов в Совете Федерации в четверг.

Ранее замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, выступая в СФ, сообщила, что Минэнерго предлагает сохранить льготы при подключении домов до 15 кВт для соответствующих категорий граждан, но при этом повысить плату для граждан с "достаточным уровнем доходов". Так, специальная ставка по техподключение жилого дома с потреблением до 15 кВт для льготной категории граждан, куда входят инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие, составляет 1 тыс. рублей.

"А те категории граждан, которые не относятся к льготникам, у которых достаточный уровень дохода, для них стоимость подключения, мы предполагаем, должна быть до 5000 рублей за 1 кВт. Вот такая конструкция заложена в данный момент в постановление правительства", - сказала она. При этом она отмечала, что такая норма может заработать не ранее 2024 года.

В свою очередь глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что "озвученные цифры по увеличению платы за подключение к электросетям для населения являются предварительной оценкой со стороны экспертного сообщества". Он пояснил, что окончательная стоимость техприсоединения будет определена постановлением правительства, "которое еще будет проходить все необходимые этапы общественного обсуждения".

"Решение о стоимости присоединения в том числе для населения будет приниматься на уровне правительства к моменту выхода соответствующего нормативного акта. Документ еще не вышел, соответственно, говорить о том, что решение принято, еще рано", - заключил он.

О законе

В конце января 2022 года Госдума РФ приняла закон о корректировке механизма техприсоединения, предполагающий, что потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на техприсоединение. В частности, с 1 июля 2022 года размер платы составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Правительство РФ будет определять размер платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт, а также до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Для граждан, имеющих право на льготы от государства, предусматривается льготный порядок технологического присоединения к электрическим сетям.