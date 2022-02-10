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Власти определят плату за техприсоеднинение к электросетям после общественной дискуссии

Замминистра энергетики Анастасия Бондаренко ранее сообщила, что Минэнерго предлагает сохранить льготы при подключении домов до 15 кВт для соответствующих категорий граждан, но при этом повысить плату для граждан с "достаточным уровнем доходов"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство установит размер платы за техническое присоединение к электросетям отдельным постановлением, проект которого еще должен будет пройти этап общественного обсуждения. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, комментируя обсуждение этой темы на одном из комитетов в Совете Федерации в четверг.

Ранее замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, выступая в СФ, сообщила, что Минэнерго предлагает сохранить льготы при подключении домов до 15 кВт для соответствующих категорий граждан, но при этом повысить плату для граждан с "достаточным уровнем доходов". Так, специальная ставка по техподключение жилого дома с потреблением до 15 кВт для льготной категории граждан, куда входят инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие, составляет 1 тыс. рублей.

"А те категории граждан, которые не относятся к льготникам, у которых достаточный уровень дохода, для них стоимость подключения, мы предполагаем, должна быть до 5000 рублей за 1 кВт. Вот такая конструкция заложена в данный момент в постановление правительства", - сказала она. При этом она отмечала, что такая норма может заработать не ранее 2024 года.

В свою очередь глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что "озвученные цифры по увеличению платы за подключение к электросетям для населения являются предварительной оценкой со стороны экспертного сообщества". Он пояснил, что окончательная стоимость техприсоединения будет определена постановлением правительства, "которое еще будет проходить все необходимые этапы общественного обсуждения".

"Решение о стоимости присоединения в том числе для населения будет приниматься на уровне правительства к моменту выхода соответствующего нормативного акта. Документ еще не вышел, соответственно, говорить о том, что решение принято, еще рано", - заключил он.

О законе

В конце января 2022 года Госдума РФ приняла закон о корректировке механизма техприсоединения, предполагающий, что потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на техприсоединение. В частности, с 1 июля 2022 года размер платы составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Правительство РФ будет определять размер платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт, а также до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Для граждан, имеющих право на льготы от государства, предусматривается льготный порядок технологического присоединения к электрическим сетям.

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