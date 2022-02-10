Разработчик самолета "Байкал" создаст авиацентр в ТОР "Комсомольск" Хабаровского края

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Компания "Байкал-Инжиниринг" ("дочка" Уральского завода гражданской авиации) при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минвостокразвития России создаст в Хабаровском крае на площадке территории опережающего развития "Комсомольск" авиационный центр по региональной и беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписано на полях IX Национальной выставки и форума NAIS 2022.

"Согласно планам сторон, проект будет реализован в 2022-2024 годах. Он предусматривает создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке летного и технического состава", - говорится в сообщении "Байкал-Инжиниринг".

В компании уточнили, что КРДВ построит на ТОР "Комсомольск" необходимые инфраструктурные объекты, которые будут переданы "Байкал-Инжиниринг" в аренду на льготных условиях. Также корпорация окажет проекту необходимую поддержку в переговорах с потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами и предоставит другие услуги, способствующие успешной реализации проекта.

ООО "Байкал-Инжиниринг" - дочернее предприятие АО "Уральский завод гражданской авиации", на базе которого создано конструкторское бюро для разработки и производства легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал".