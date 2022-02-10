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Минцифры с 1 мая проведет эксперимент по созданию репозитория open source

Он продлится до 30 апреля 2024 года

МОСКВА, 10 февраля./ТАСС/. Минцифры с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года проведет эксперимент по созданию репозитория (хранилища данных - прим. ТАСС) программных продуктов с открытым кодом (open source) в РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ направлен за подписью замглавы Минцифры Максима Паршина на согласование в ведомства, являющиеся участниками эксперимента (МВД России, Росреестр и РФРИТ).

"Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения", - отмечается в документе.

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