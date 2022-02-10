Калининградский "Автотор" начнет сборку автомобилей BMW по полному циклу

ТАСС, 10 февраля. Калининградский "Автотор" и автоконцерн BMW заключили соглашение до 2028 года, в соответствии с которым будет реализовываться проект по производству автомобилей BMW по полному циклу (сварка, окраска, сборка), сообщила пресс-служба российской компании.

Согласно предыдущему контракту, действие которого заканчивается в марте 2022 года, автомобили BMW производились по технологии SKD сборки (крупноузловая сборка - прим. ТАСС).

"С учетом данных обязательств и на основании подписанного двустороннего соглашения на производство и поставку до 2028 года, продолжение сотрудничества "Автотор" и концерна BMW предполагает реализацию проекта по производству автомобилей BMW по полному циклу - сварка, окраска, сборка", - говорится в сообщении "Автотора".

В пресс-службе отметили, что в рамках соглашения на новых производственных мощностях завода будут производиться наиболее востребованные на российском рынке модели: BMW X5, BMW X6, BMW X7 и BMW 5 серии.

"В рамках реализации действующего специнвестконтракта (СПИК) с Минпроторгом РФ и правительством Калининградской области и в соответствии с дополнительным соглашением к СПИК, подписанным в декабре 2021 года, "Автотор" обеспечивает реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение локализации производства колесных транспортных средств, сырья и материалов, импортозамещение, повышение конкурентоспособности продукции российского производства, - добавили в компании. - Объем инвестиций на реализацию заявленных планов составляет не менее 32 млрд рублей".

О деталях сотрудничества

Срок действия контракта "Автотора" с BMW, неподразумевающего конкретных обязательств по глубине технологий, обеспечению льгот и другим условиям, заканчивается в марте 2022 года. В сентябре 2021 года сообщалось, что автопроизводитель должен был принять до нового года решение о продолжении сотрудничества.

Как отмечал председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов в интервью ТАСС, во время заключения специнвестконтракта требования BMW не соответствовали российскому регламенту, поэтому бренд не был включен в СПИК, в рамках которого правительство выплачивает льготы компаниям.

Горбунов отмечал, что компании ведут переговоры на тему углубления технологии производства автомобилей BMW на "Автоторе".