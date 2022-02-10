РЖД планирует в этом году запуск поезда из Москвы для участников велотура в Карелию

ТАСС, 10 февраля. РЖД в 2022 году планируют организовать туристический велотур в Карелию на гору Воттоваара, для чего будет запущен специальный поезд из Москвы. Об этом в ходе беседы на радио "Эхо Москвы" сообщил замглавы холдинга Дмитрий Пегов.

"Планируем в этом году организовать велотур туристический из Сортавалы на гору Гемольское. То есть вот станция Гемольское, гора Вотовара. И я думаю, всем этот тут понравится, тем более он будет организован сразу из Москвы. То есть достаточно большая у нас программа", - сказал Пегов.

По словам замглавы холдинга, участникам будет предоставлено на выбор две услуги - приехать со своими велосипедами либо взять их напрокат в Сортавале. Для этих целей РЖД сейчас готовит специальный подвижной состав. "При этом мы готовим специальный подвижной состав для того, чтобы было удобно ехать с велосипедами, в том числе их потом помыть, обслужить, то есть технический специалист чтобы был", - отметил Пегов.

Он также отметил, что туристические маршруты в Карелию сейчас пользуются большой популярностью и спросом среди туристов, что положительно влияет на инфраструктуру региона.

Ранее замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал о том, что РЖД утвердили порядок организации туристических перевозок пассажиров. В прошлом году, по словам Пегова, популярным стал маршрут в Карелию. Тогда же РЖД разработали два новых туристических направления - "Серебряный маршрут" (Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва) и "Сказки Поволжья" (Москва - Свияжск - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Москва).