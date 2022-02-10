Испанская Roca в апреле откроет завод в Ленинградской области

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Испанский производитель сантехники Roca готовится в апреле открыть производство в Ленинградской области. Об этом рассказал в четверг корреспонденту ТАСС посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес.

"Roca откроет новый завод в Ленинградской области, открытие будет в апреле. На этом заводе будет производиться продукция, которая поставляется на российский рынок", - сообщил дипломат.

По словам Гомеса Мартинеса, речь идет о восьмом заводе этой компании в России.

В качестве других примеров успешного сотрудничества российских и испанских представителей бизнеса посол назвал деятельность агропромышленной компании Grupo Fuertes, которая в январе увеличила долю в уставном капитале ПАО "Группа Черкизово" с 8,58% до 11,12% акций. "Это один из примеров инвестиции, которая принесла хорошие результаты, и теперь ее решено расширить", - пояснил Гомес Мартинес.

Посол также отметил присутствие на российском рынке испанской компании WINDAR Renovables, которая совместно с "Северсталь" и "Роснано" открыла в РФ производство башен для ветроэнергетических установок. По словам Гомеса Мартинеса, продукция этого завода поставляется как на российский рынок, так и в страны Восточной Европы.