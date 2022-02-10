Дальневосточная авиакомпания закажет серию вертолетов для работы в местном климате

ТАСС, 10 февраля. Единая дальневосточная авиакомпания намерена заказать на Улан-Удэнском авиационном заводе специальную серию вертолетов для работы в климатических условиях Дальнего Востока. Об этом в четверг сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

"Уже сегодня мои коллеги, руководитель Единой дальневосточной авиакомпании, ведут переговоры с Улан-Удэнским заводом по закупке новых вертолетов в рамках тех механизмов, которые приняты правительством. Вплоть до того, что будет создана специальная серия под единую дальневосточную компанию, обеспечивающую эксплуатацию в тех климатических условиях, в которых сегодня проживают дальневосточники и [в которых они] должны передвигаться между населенными пунктами", - сказал он во время совещания в Совете Федераций на тему мер, необходимых для обновления парка вертолетов в РФ.

Вертолетный парк единой дальневосточной авиакомпании сейчас составляет 43 единицы, срок эксплуатации 35 из них превышает 30 лет. По словам Бобракова, в ближайшее время эту технику нужно заменить. Он также отметил, что министерство поддерживает планы Минпромторга и Минтранса России по включению механизма трейд-ина (услуга по приему старого транспорта в счет покупки нового - ТАСС) в программу господдержки для обновления вертолетных парков. Это позволило бы облегчить финансовую нагрузку на компании-перевозчики, которые работают на социально значимых маршрутах на Дальнем Востоке.

"Безусловно, это стало бы облегчением финансовых обязательств, которые компания должна будет принять, при перевозке на социально значимых маршрутах жителей Дальнего Востока. Потому что, безусловно, эта нагрузка частично будет погружена в стоимость билетов", - сказал Бобраков.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития ДФО на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Начиная с 26 июля 2021 года авиакомпания "Аврора" выполнила 1 934 рейса по 20 новым социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, которыми воспользовались более 69,8 тыс. пассажиров.