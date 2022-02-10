Штаб-квартиру сети креативных кластеров Свердловской области откроют к июню

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Штаб-квартиру сети креативных кластеров Свердловской области, расположенную в особняке XIX века в центре Екатеринбурге, планируют открыть после ремонта здания в конце мая 2022 года. Об этом сообщила в четверг министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, подводя итоги конкурса по названию объекта.

"На площадке Вайнера, 16, которая откроется в конце мая 2022 года, будет создан специальный арт-объект, где будут отражены все предложения по названию нашей штаб-квартиры", - сказала министр.

Здание было передано в управление Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства (СОФПП) в декабре 2021 года. Планируется, что после ремонта в нем разместятся швейный коворкинг, IT-коворкинг, лаборатория 3D-моделирования, студии для видео-, аудиозаписи и VR-технологий и другие креативные бизнесы. В конкурсе на название объекта, объявленном в январе, победил вариант школьницы из Нижнего Тагила Софьи Федоровой, предложившей название "ДОМНА". Всего в нем приняли участие более 1 тыс. человек, приславших 2 тыс. вариантов.

"Когда мы объявляли этот конкурс, <…> мы совершенно не ожидали, что более 2 тыс. вариантов названий поступит нам на почту. Это говорит о том, насколько креативные люди у нас есть", - сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Ранее сообщалось, что площадки сети креативных кластеров в Свердловской области будут объединены в интерактивную карту весной 2022 года. Она позволит предпринимателям в регионе выбрать место для реализации проектов. Сейчас креативные кластеры созданы в Сысерти, Черноисточинске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. Оператором проекта является СОФПП.