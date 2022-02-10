Отключение Украины от трансграничных ЛЭП не повлияет на энергосистему России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Временное отключение энергосистемы Украины от систем России и Белоруссии и проведение испытаний в режиме изолированной работы, которые намечены на 24-26 февраля, никак не повлияют на надежность энергоснабжения россиян. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Испытания в объединенной энергосистеме Украины с ее переходом на изолированный режим работы от энергообъединения стран СНГ и Балтии никоим образом не окажет влияния на надежное электроснабжение потребителей в РФ", - подчеркнул он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Киев находится на финальном этапе реализации плана по отсоединению от энергосистем РФ и Белоруссии и интеграции в европейскую систему. Завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейскими, по его словам, запланировано на 2023 год. В 2021 году в Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Белоруссии, однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает, и с 21 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 24-26 февраля энергосистема страны временно отсоединится от России и Белоруссии для тестирования работы в изолированном режиме.