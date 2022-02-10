Турпоток в Башкирию по итогам 2021 года вырос на 17%

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Башкирию в 2021 году вырос на 17% по сравнению с 2020 годом и составил около 3,5 млн человек. При этом показатель выше и допандемийного 2019 года, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по туризму в четверг.

"В 2021 году наш регион посетили 3,48 млн гостей. Это на 17% больше, чем в предыдущий пандемийный год, и больше, чем в 2019 году (2,691 млн), когда границы были открыты. Если рассматривать регионы России, то наибольшей популярностью Башкортостан пользуется у жителей Челябинской области, Татарстана, Москвы, Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного округа", - приводятся в сообщении слова и.о. председателя Госкомитета Рината Фаткуллина.

В дальнейшем ведомство намерено работать над увеличением среднего чека туриста, который в прошлом году составил почти 2,4 тыс. рублей в день. В пресс-службе добавили, что в среднем поездка в регион длилась два дня. "У иногородних туристов есть спрос на туры выходного дня, когда они приезжают из близлежащих регионов познакомиться с природой и культурой Башкортостана на выходные", - говорится в сообщении.

По данным цифрового сервиса "СберАналитика", которые привел Госкомитет региона по туризму, в 2021 году траты туристов в Башкирии составили 13 млрд рублей. Средний возраст путешественника составил 39 лет, мужчин и женщин среди туристов в прошлом году было примерно поровну.