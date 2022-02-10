Хуснуллин: три региона заключили контракты на работы по 100 дорожным объектам в 2022 году

ТАСС, 10 февраля. Контракты на выполнение работ более чем по 100 дорожным объектам заключили к началу февраля в Нижегородской, Пензенской и Тюменской областях. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"[Марат Хуснуллин] напомнил, что контрактацию по всем объектам необходимо завершить до 31 марта. Он положительно отметил Пензенскую, Нижегородскую и Тюменскую области, которые уже законтрактовали строительство более 100 дорожных объектов в 2022 году", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию.

По словам вице-премьера, финансирование федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", который входит в нацпроект "Безопасные качественные дороги", в этом году составит 320,5 млрд рублей. "Анализируя итоги дорожного строительства, Марат Хуснуллин отметил хорошую работу за последние два года, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и призвал не снижать темпов", - говорится на сайте кабмина.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента был переформатирован и получил новое название "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохраниться на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 чел. на 100 тыс. населения в 2030 году.