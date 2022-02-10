ЛИПЕЦК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены расширять сотрудничество с инвесторами из Германии, предлагая для них готовые площадки для локализации производств. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги бизнес-миссии внешнеторговой российско-германской палаты на территории особой экономической зоны "Липецк".

Основная задача мероприятия заключалась в знакомстве предпринимателей из ФРГ с инвестиционными возможностями региона, инфраструктурой особой экономической зоны. "Нам интересен любой инвестор, если же говорить о европейском бизнесе, то это высокие технологии и очень ответственное отношение к сотрудникам и у нас есть все для того, чтобы немецкие предприниматели смогли получить готовые локации с полным спектром инфраструктуры, высококлассный инженерный сервис, строительные и проектные компетенции, а также полное инвестиционное сопровождение от точки входа", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, в рамках мероприятия выступили руководители компаний, которые реализуют свои проекты в области. "Липецкая область занимает лидирующие позиции по выращиванию овощей в закрытом грунте, производству сахара, а также в рамках сельскохозяйственного макрорегиона Центрального Черноземья обеспечивает основными сельскохозяйственными культурами от 25 до 50% пищевую промышленность России", - заметили в пресс-службе.

Здесь также подчеркнули, что в особой экономической зоне "Липецк" функционируют четыре немецкие компании, еще один производитель запускает производство по обработке семян, а также ведутся проектные работы по созданию производства средств защиты растений. "Немецкие компании инвестировали свыше €180 млн на создание современных производств, на предприятиях создано более 600 рабочих мест", - заключили в пресс-службе.