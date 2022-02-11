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СМИ: ЕС планирует добавить РФ, Израиль, Бермуды в серый список налоговых убежищ

Ожидается, что перечень пополнят еще 10 стран в связи с изменением критериев включения стран в данный список, сообщило интернет-издание EUobserver

ТАСС, 11 февраля. Евросоюз намерен включить Россию, Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова в серый список, куда входят страны, которые рассматриваются как убежища от налогов. Об этом в среду сообщило интернет-издание EUobserver со ссылкой на черновой вариант документа.

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По информации издания, министры ЕС, вероятно, утвердят обновленную версию списка 24 февраля. Ожидается, что перечень пополнят еще 10 стран в связи с изменением критериев включения стран в данный список.

В серый список попадают страны, которые обещали провести налоговую реформу, однако не сделали этого, отмечает издание.

В страны серого списка не могут быть направлены средства из некоторых фондов ЕС, а также члены Евросоюза могут проводить более жесткий контроль за компаниями для ограничения отсрочки уплаты налогов с помощью офшоров, согласно пресс-службе Европейского совета.

Теги
Бермудские островаРоссияВиргинские Острова (Британские)Израиль
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