ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк России приказом от 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Консервативный коммерческий банк". Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.

"Банк "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком "ККБ" не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", - говорится в сообщении ЦБ.

По его данным, "ККБ" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме этого, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.